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      Nike Waffle Debut

      女子时尚华夫运动鞋

      ¥599

      Nike Waffle Debut 女子时尚华夫运动鞋从 Nike Daybreak 中汲取灵感，以现代时尚型格演绎复古风范。织物材料搭配翻毛皮覆面，融入了匠心配色，结合革新楔形中底设计，令你跃升新高度。鞋款舒适有型，搭配经典华夫格外底，为你增添理想的日常轮换单品。

      • 显示颜色： 白色/黑/橙色/白色
      • 款式： DH9523-100

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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