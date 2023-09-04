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      Nike Waffle Debut

      男子低帮时尚华夫运动鞋

      ¥279
      ¥599
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      黑/橙色/清透色/白色
      白色/山峰白/白色/黑

      穿上 Nike Waffle Debut 男子低帮时尚华夫运动鞋，以时尚格调演绎复古风采。还记得一度风靡的柔软翻毛皮和织物鞋款吗？如今焕新来袭，搭载时尚的“楔型”中底，营造非凡舒适感受。此外，鞋底忠实沿袭久经考验的经典华夫格外底，兼具非凡抓地力和耐穿性，彰显经典风范。

      • 显示颜色： 黑/橙色/清透色/白色
      • 款式： DH9522-001

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