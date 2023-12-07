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      Nike Waffle Debut ESS

      女子运动鞋

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      Nike Waffle Debut ESS 女子运动鞋从 Nike Daybreak 中汲取灵感，以现代时尚型格演绎复古风范。 颇具时代感的翻毛皮与织物采用复古配色，结合楔形中底设计，令时尚跃升新高度。 金属色元素装饰，助你勇夺桂冠。 鞋款舒适有型，搭配经典华夫格外底，为你增添日常穿搭佳选。

      • 显示颜色： 浅红木褐/帆白/黑/金属金
      • 款式： FD0555-100

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