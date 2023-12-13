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      Nike Waffle Debut VNTG

      女子运动鞋

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      告诉你一个秘密：这是一款焕新演绎的复古运动鞋。 Nike Waffle Debut VNTG 女子运动鞋采用翻毛皮和透气织物，舒适时尚，再现 70 年代经典风范。 楔形中底缓震出众，同时沿用你所熟知和钟爱的经典华夫格外底。

      • 显示颜色： 日蚀紫红/椰奶色/橡皮中褐/帆白
      • 款式： DX2931-200

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