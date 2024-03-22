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      Nike Waffle Nav

      男子运动鞋

      ¥449
      ¥549
      18% 折让

      白色/幻影灰白/山峰白/黑
      麻黄/沙堆白/浅红木褐/安全橙

      Nike Waffle Nav 男子运动鞋从 Nike Daybreak 中汲取灵感，以现代时尚型格演绎复古风范。颇具时代感的翻毛皮与织物采用醒目配色，结合楔形中底设计，令你跃升新高度。鞋款舒适有型，搭配经典华夫格外底，为你增添日常穿搭佳选。

      • 显示颜色： 白色/幻影灰白/山峰白/黑
      • 款式： FJ4195-100

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