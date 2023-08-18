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      Nike Waffle One (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥279
      ¥399
      30% 折让

      典雅托帕石色/白色/狂喜钴蓝/珊瑚红
      浅骨色/白色/黑/赛车蓝

      一切源于 Nike 创始人的华夫饼模具，时至今日依然记忆犹新。Nike Waffle One (TD) 婴童运动童鞋采用经典华夫格外底，塑就强劲抓地力。经匠心设计，帮助稚嫩双足保持凉爽舒适，让小宝贝尽情畅玩。柔软泡绵塑就轻盈缓震性能，弹性鞋带令鞋款便于穿脱，让小宝贝迅速迎来下一场探索之旅。

      • 显示颜色： 典雅托帕石色/白色/狂喜钴蓝/珊瑚红
      • 款式： DC0479-700

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