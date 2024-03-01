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      Nike Waffle One SE

      男子运动鞋

      ¥479
      ¥799
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      Nike Waffle One SE 男子运动鞋焕新演绎 Waffle 系列经典鞋款，巧妙糅合 Nike 跑步传统元素和新颖创意构想。舒适中底结合改良版华夫格外底，提供非凡舒适脚感。丰富材料组合设计，为经典造型增添立体感。

      • 显示颜色： 白色/浅银/孔雀绿/深宝蓝
      • 款式： FB8902-100

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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