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      Nike Waffle One VNTG

      女子运动鞋

      ¥549
      ¥849
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      玩转经典， 趣味来袭。 鞋款巧搭翻毛皮覆面，结合中底做旧效果，尽显精致细节。 橡胶外底焕新演绎复古风范，标志性华夫格图案融入模压凸起纹路，带来出色支撑力。 Nike Waffle One VNTG 女子运动鞋尽显华夫格风范，让你穿上就不想脱下。

      • 显示颜色： 帆白/光子灰/石膏色/白色
      • 款式： DX2929-100

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