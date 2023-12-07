跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Waffle Trainer 2 (TD)

      婴童运动童鞋

      ¥229
      ¥369
      37% 折让

      回溯过往，焕新演绎 Nike 经典鞋款。Nike Waffle Trainer 2 (TD) 婴童运动童鞋重现 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼设计的跑步鞋。该鞋款专为儿童日常运动打造，沿袭经典华夫格外底（灵感源自华夫饼模具），铸就出色抓地力。该鞋款舒适经典，备受追捧。

      • 显示颜色： 白色/帆白/山峰白/黑
      • 款式： DC6479-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。