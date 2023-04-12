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      Nike Waffle Trainer 2

      男子运动鞋

      ¥379
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      白色/帆白/山峰白/黑
      黑/帆白/荷兰橙/白色

      Nike Waffle Trainer 2 男子运动鞋承袭你挚爱的经典运动风范，重现传统 Nike 运动鞋的经典造型。经典华夫格外底、大号复古 Swoosh 标志和怀旧翻毛皮装饰，焕新演绎复古风情。舒适泡绵中底搭配柔软出众的楔形泡绵，营造非凡舒适脚感；外露泡绵鞋舌，彰显不凡魅力。

      • 显示颜色： 白色/帆白/山峰白/黑
      • 款式： DH1349-100

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