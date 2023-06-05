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      Nike Wild Air

      婴童瞬间凉感梭织短裤

      ¥249

      Nike Wild Air 婴童梭织短裤是一款暖天佳选单品，采用梭织混纺面料，富有弹性，营造无拘运动体验；包边弹性腰部，塑就舒适贴合感；两侧网眼布镶嵌设计，增强透气性，令小宝贝在玩耍时保持凉爽；侧边口袋，可供存放小物件。还可在冷天内搭紧身裤穿着，有效提升舒适效果。

      • 显示颜色： 卡其
      • 款式： FQ0538-247

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