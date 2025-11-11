Nike
Windbreaker 幼童拒水夹克
17% 折让
Nike Windbreaker 幼童拒水夹克采用拒水梭织锦纶混纺面料，帮助应对潮湿天气，结合弹性设计，助力孩子自如畅动；全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭。隐藏式挡风片，帮助提升包覆效果；插肩衣袖，塑就轻松穿着感；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IO2668-410
产品细节
- 夹克采用全衬里设计
- 面布：83% 锦纶/17% 氨纶。 网布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
