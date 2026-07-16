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Nike Windrunner
女子 Oversize 风牛仔夹克
¥799
牛仔风格，别具一格。Nike Windrunner 女子 Oversize 风牛仔夹克焕新演绎经典 Windrunner，将柔软水洗面料与超宽松版型相结合。
- 显示颜色： 浅军械蓝/工作蓝
- 款式： IV4962-440
Nike Windrunner
¥799
牛仔风格，别具一格。Nike Windrunner 女子 Oversize 风牛仔夹克焕新演绎经典 Windrunner，将柔软水洗面料与超宽松版型相结合。
其他细节
- 采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约的设计元素是该款夹克的经典特色
- 超宽松版型，搭配落肩设计
- 双向拉链，可供自主调节包覆效果
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 弹性下摆和袖口
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅军械蓝/工作蓝
- 款式： IV4962-440
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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