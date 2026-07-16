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Nike Windrunner 女子 Oversize 风牛仔夹克 - 浅军械蓝/工作蓝

Nike Windrunner

女子 Oversize 风牛仔夹克

¥799

牛仔风格，别具一格。Nike Windrunner 女子 Oversize 风牛仔夹克焕新演绎经典 Windrunner，将柔软水洗面料与超宽松版型相结合。


  • 显示颜色： 浅军械蓝/工作蓝
  • 款式： IV4962-440

Nike Windrunner

¥799

牛仔风格，别具一格。Nike Windrunner 女子 Oversize 风牛仔夹克焕新演绎经典 Windrunner，将柔软水洗面料与超宽松版型相结合。

其他细节

  • 采用灵感源自 1978 年 Windrunner 运动夹克的 V 字形设计线条；这一简约的设计元素是该款夹克的经典特色
  • 超宽松版型，搭配落肩设计
  • 双向拉链，可供自主调节包覆效果

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 插手口袋
  • 弹性下摆和袖口
  • 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅军械蓝/工作蓝
  • 款式： IV4962-440

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