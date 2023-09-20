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      Nike Windrunner

      男子梭织衬里夹克

      ¥699

      麦金/麦金/麦金/白色
      足球灰/白色/白色/欧皮特黄

      自 1978 年以来，Windrunner 夹克一贯沿袭简约利落的经典外观。Nike Windrunner 男子梭织衬里夹克采用塔夫绸面料结合网眼布里料，巧搭看似简约的 V 字形设计线条，忠实沿袭元年款风范。胸前和后身饰有“Baby Teeth”标志，旨在向 1976 年的其中一个 Nike 标志致敬，彰显怀旧气息。

      • 显示颜色： 麦金/麦金/麦金/白色
      • 款式： DX0695-725

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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