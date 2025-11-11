Nike Windrunner
Storm-FIT 男子防风拒水羽绒夹克
10% 折让
Nike Windrunner Storm-FIT 男子防风拒水羽绒夹克采用连帽设计，温暖舒适，助你抵御严寒。Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。休闲版型，便于在严寒天气内搭其他单品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ4183-010
Nike Windrunner
10% 折让
Nike Windrunner Storm-FIT 男子防风拒水羽绒夹克采用连帽设计，温暖舒适，助你抵御严寒。Nike Storm-FIT 技术具备出众的防护性能，帮助在刮风下雨的天气条件下保持舒适。休闲版型，便于在严寒天气内搭其他单品。
其他细节
- 外层梭织面料能防风拒水，助你在湿冷天气保持干爽温暖
- 保暖羽绒填充物质感轻盈，令你在寒冷天气中畅享温暖感受
产品细节
- 袖口和下摆采用弹性包边
- 风帽搭配松紧调节设计
- 侧边拉链口袋
- 双向拉链
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物： 鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：197 克（L码），因产品迭代更新，其充绒量请以产品标签上的信息为准
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ4183-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。