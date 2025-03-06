Nike Winflo 11 GORE-TEX

男子防水公路跑步鞋

¥849
¥949
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黑/煤黑/黑
煤黑/黑/光子灰/金属银

Nike Winflo 11 GORE-TEX 男子防水公路跑步鞋专为跑者打造，采用防水 GORE-TEX 鞋面和反光细节设计，缔造平稳迈步体验，助你在潮湿天气畅跑无阻。泡绵中底搭载全掌型 Nike Air 缓震配置，提供出色能量回馈。前足匠心设计，营造灵活舒适的贴合感受。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑
  • 款式： FQ1358-001

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