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      Nike Winflo 8 Shield

      男子公路跑步鞋

      ¥479
      ¥749
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      月蚀古铜/石红/荷兰橙/黑
      黑/金属银/闪电蓝/铁灰

      Nike Winflo 8 Shield 男子公路跑步鞋具备出众支撑性能，可适应不同天气，助你为雨天跑步做好准备，展现非凡疾速表现。Air Zoom 缓震配置塑就柔软缓震性能，带来非凡舒适感受。此外，鞋底设计从轮胎汲取灵感，铸就强劲抓地力，可稳固抓附湿滑街道，助你一路畅跑。包边设计帮助应对雨水入侵，助你自信达成冬季目标。

      • 显示颜色： 月蚀古铜/石红/荷兰橙/黑
      • 款式： DC3727-200

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