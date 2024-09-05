不良天气阻挡不住奔跑的脚步。Nike Winflo Shield 男子公路跑步鞋采用匠心设计，带你穿越泥泞、水洼、坑洞，见证个人记录，在不良天气中尽享跑步乐趣。拒水处理，帮助双足保持干爽；轮胎纹理般的抓地底纹设计结合全掌型 Air 缓震配置，铸就强劲抓地力和柔软缓震性能，助你从容应对湿滑路面，一路畅跑。

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