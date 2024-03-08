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      Nike Yoga 女子速干高腰九分紧身裤采用柔软亲肤的弹性面料，赋予你舒适包覆感受。高腰设计妥善包覆身体核心，助你自信展现每一个动作。该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 黑/铁灰
      • 款式： DM7024-010

      尺寸与尺码

      紧身版型：舒适贴合

      高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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