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      Nike Yoga Dri-FIT

      女子长袖上衣

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      Nike Yoga Dri-FIT 女子长袖上衣专为提升瑜伽训练中的身体感官体验而设计，带来非凡舒适感受，有助平衡身心。该产品含有再生聚酯纤维，面料导湿速干且弹性十足，不管是平稳安静的哈达瑜伽体式，还是行云流水般的流瑜伽体式，皆可轻松驾驭，让你垫上垫下畅享干爽舒适，畅动自如。

      • 显示颜色： 黑/铁灰
      • 款式： DM7028-010

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