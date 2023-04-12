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      Nike Yoga Luxe

      女子高腰九分紧身裤

      ¥599

      Nike Yoga Luxe 女子高腰九分紧身裤采用塑形高腰版型，结合不透明面料设计，其性能已通过深蹲动作测试。这款紧身裤是 Nike Luxe 系列中的一款，采用质感柔软的面料，塑就轻柔贴合感受，同时令你在伸展和保持姿势时始终干爽自在。

      • 显示颜色： 黑/暗烟灰
      • 款式： CJ3802-010

      尺寸与尺码

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