Nike Zegama 2

女子户外越野跑步鞋

¥839
¥1,299
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山峰白/激光橙/荷兰橙/黑
白色/海岸蓝/庭蓝/黑

爬上山坡，穿过树林，挑战越野新高。Nike Zegama 2 女子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。

  • 显示颜色： 山峰白/激光橙/荷兰橙/黑
  • 款式： FD5191-100

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