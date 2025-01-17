爬上山坡，穿过树林，挑战越野新高。Nike Zegama 2 男子越野跑步鞋采用回弹缓震的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置专为攻克漫长征程而打造，强韧外底可轻松驾驭崎岖山路和蜿蜒地形。该鞋款采用别致设计，带你穿梭蜿蜒曲折的地貌。

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