Nike Zegama 2

¥909 ¥1,299 30% 折让

Nike Zegama 2 男子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。该鞋款出自 Nike Zegama 系列，带你穿过崎岖小径，俯瞰蓝色水域，抵达澳大利亚两湾步道。

灵感源自两湾步道

大地色元素和斑点中底，象征两湾步道的崎岖路况。鞋垫印有两湾步道的标志，即蓝色壮丽细尾鹩莺图案，该图案出现在步道沿途的标识牌上。

配色灵感

鞋舌和后跟外侧饰有红色箭头图案，灵感源自步道上的经典箭头标识。蓝色象征着这条 28 公里海湾步道延伸到海天交汇处的起点和终点。

精制网眼

鞋面融入精制网眼，带来出众强韧度与灵活性，可在多种越野条件下提供出色稳定性。

ZoomX 中底

轻盈 Nike ZoomX 中底结合加高鞋底，有助在跑步中提供出众缓震效果。

强劲抓地设计，驾驭复杂地形

Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 制成，巧搭凸起纹路，铸就可驾驭复杂地形的强劲抓地力。