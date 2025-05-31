 

Nike Zegama 2

男子越野跑步鞋

¥909¥1,29930% 折让
张扬蓝/清透蓝/牛仔蓝绿/月亮铜
灰黑/君王/淡象牙白/黑

Nike Zegama 2 男子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。该鞋款出自 Nike Zegama 系列，带你穿过崎岖小径，俯瞰蓝色水域，抵达澳大利亚两湾步道。


  • 显示颜色： 张扬蓝/清透蓝/牛仔蓝绿/月亮铜
  • 款式： FD5190-401

Nike Zegama 2

¥909¥1,29930% 折让

Nike Zegama 2 男子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。该鞋款出自 Nike Zegama 系列，带你穿过崎岖小径，俯瞰蓝色水域，抵达澳大利亚两湾步道。

灵感源自两湾步道

大地色元素和斑点中底，象征两湾步道的崎岖路况。鞋垫印有两湾步道的标志，即蓝色壮丽细尾鹩莺图案，该图案出现在步道沿途的标识牌上。

配色灵感

鞋舌和后跟外侧饰有红色箭头图案，灵感源自步道上的经典箭头标识。蓝色象征着这条 28 公里海湾步道延伸到海天交汇处的起点和终点。

精制网眼

鞋面融入精制网眼，带来出众强韧度与灵活性，可在多种越野条件下提供出色稳定性。

ZoomX 中底

轻盈 Nike ZoomX 中底结合加高鞋底，有助在跑步中提供出众缓震效果。

强劲抓地设计，驾驭复杂地形

Vibram 外底采用 Vibram Megagrip 制成，巧搭凸起纹路，铸就可驾驭复杂地形的强劲抓地力。

其他细节

  • 鞋口防护设计，有助减少碎屑进入
  • 鞋头覆面设计，带来出色耐穿性

产品细节

  • 单鞋重量：约 320 克（男码 44 码）
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 张扬蓝/清透蓝/牛仔蓝绿/月亮铜
  • 款式： FD5190-401

免费配送和退换货

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