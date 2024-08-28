Nike Zegama Trail 2

女子户外越野跑步鞋

¥1,299

地平线绿/明黄/浅深红/帆白
帆白/热情红 /金属银灰/幻影灰白

爬上山坡，穿过树林，挑战越野新高。Nike Zegama 2 女子越野跑步鞋采用回弹出众的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。

  • 显示颜色： 地平线绿/明黄/浅深红/帆白
  • 款式： FD5191-300

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