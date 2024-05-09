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      Nike Zegama Trail 2

      男子 ZoomX 户外越野跑步鞋

      ¥1,299

      白色/海岸蓝/庭蓝/黑
      黑/丝绒棕/金属银灰/煤黑
      浅银/海玻璃色/绿古色/地平线绿

      爬上山坡，穿过树林，挑战越野新高。Nike Zegama Trail 2 男子越野跑步鞋采用出众回弹的 ZoomX 泡绵中底，助你征服陡峭山脊和嶙峋山岩，一路从容登顶。出众缓震配置与强韧外底巧妙结合，专为越野跑设计。采用别致设计。上脚潮鞋，踏上 GR 11 步道，穿越比利牛斯山脉，以海岸灯塔作为向导，从地中海一路畅跑到坎塔布里亚海。

      • 显示颜色： 白色/海岸蓝/庭蓝/黑
      • 款式： FD5190-101

      免费配送和退换货

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