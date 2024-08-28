Nike Zenvy

女子扎染中强度支撑透气速干衬垫长款运动内衣

¥309
¥449
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穿上 Nike Zenvy 女子扎染中强度支撑速干衬垫长款运动内衣，惬享舒适感受。缝合一片式衬垫结合加长版型，提升包覆塑形效果，导湿速干技术帮助保持干爽舒适。采用轻盈面料，让你在弯腰、伸展和移动时都能畅享柔软舒适，打造心无旁骛的运动体验。

  • 显示颜色： 拂晓深紫/拂晓深紫/拂晓深紫
  • 款式： FN2915-509

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