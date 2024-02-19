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      Nike Zenvy

      女子柔软包裹低强度支撑速干衬垫罗纹长款运动内衣

      ¥399

      黑/黑
      烟灰紫红/烟灰紫红/白色
      柔黄/柔黄
      海玻璃蓝/海玻璃蓝

      穿上 Nike Zenvy 女子低强度支撑速干衬垫罗纹长款运动内衣，伴你自信从容畅动。加长版型提升包覆效果，低强度支撑设计结合可拆卸衬垫，提供轻柔支撑效果，塑就自如运动体验。轻盈罗纹 InfinaSoft 面料让你在弯腰、伸展和移动时畅享非凡柔软感受，带来非凡舒适体验。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： FZ6508-010

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