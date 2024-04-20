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      Nike Zenvy (M)

      女子软糯塑型低强度包覆速干高腰九分紧身裤（孕妈款）

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      Nike Zenvy (M) 女子低强度包覆速干高腰九分紧身裤（孕妈款）柔软非凡，无论是瑜伽、骑行还是散步，皆可令你畅动自如。InfinaSoft 面料质感轻盈，可轻松驾驭深蹲动作，让你弯腰、伸展和移动时都能畅享柔软舒适。两侧口袋空间充裕，让你安心收纳手机。随着身体不断发生变化，专门针对孕妇的版型设计可为关键部位提供充足空间，堪称孕期穿着的理想之选。此外，这款九分紧身裤经久耐穿，伴你尽兴运动。

      • 显示颜色： 烟灰紫红
      • 款式： FD8641-208

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