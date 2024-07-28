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      Nike Zenvy

      Dri-FIT 女子透气速干罗纹背心

      ¥399

      岩石粉/白色
      浅军绿/白色

      Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干罗纹背心采用紧身版型，舒适贴合，营造自如畅动体验。 该款背心以 InfinaSoft 面料制成，让你在弯腰、伸展和变换动作时，畅享柔软舒适感受。

      • 显示颜色： 岩石粉/白色
      • 款式： HF2766-634

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