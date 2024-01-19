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      Nike Zenvy

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      ¥449

      Nike Zenvy Dri-FIT 女子速干罗纹短袖短款上衣采用紧身版型，助你畅享运动乐趣。InfinaSoft 罗纹面料，打造立体造型，让你在弯腰、伸展和移动时都能畅享柔软舒适。导湿速干技术，助你保持干爽，随时随地畅享舒适感受，无论是训练还是其他活动，皆可彰显自信风采。

      • 显示颜色： 浅红木褐/白色
      • 款式： FN7468-104

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