Nike Zenvy Rib

女子低强度支撑衬垫速干长款运动内衣

¥319
¥399
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黑/黑
浅英国褐/浅英国褐/白色
绿古色/绿古色/白色
白色/白色

穿上 Nike Zenvy Rib 女子低强度支撑衬垫速干长款运动内衣，畅享自如运动体验。该运动内衣采用 InfinaSoft 面料，让你在弯腰、伸展和移动时都能畅享柔软舒适。低强度支撑设计，塑就柔和支撑效果，适合低强度训练，缔造舒适感受。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HF1543-010

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