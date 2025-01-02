Nike Zenvy Strappy Wrap

女子低强度支撑速干衬垫运动内衣

¥309
¥449
31% 折让

追求时尚时不要忽视舒适度。 Nike Zenvy Strappy Wrap 女子低强度支撑速干衬垫运动内衣采用轻盈 InfinaSoft 面料，营造轻柔承托效果，令你畅动自如。 缝合式衬垫，缔造出众包覆效果；可拆卸加长绑带还可包覆腰部，助力随心穿搭。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FV6509-010

尺寸与尺码

紧身版型：舒适贴合

低强度支撑：营造柔软包覆体验，畅享舒适自在

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