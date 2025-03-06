Zion 4

锡安大童篮球鞋

¥799

Zion 4 锡安大童篮球鞋， 生来与众不同。 鞋款搭载专为驾驭球场而研发的匠心技术，助力制霸赛场。 Air Zoom 缓震配置结合内嵌式中底，提供出众的回弹缓震性能，助你轻松驾驭赛场。

  • 显示颜色： 白色/黑/荧光黄/亮深红
  • 款式： FD0588-100

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