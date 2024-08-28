Nike ZM GP Challenge 1 OS HC PRM

女子硬地球场网球鞋

¥699
¥999
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Nike ZM GP Challenge 1 OS HC PRM 女子硬地球场网球鞋采用别致不对称设计，凸显大坂直美设计精髓。鞋面融入神秘龙形图案，象征力量与好运；并且饰有大坂直美挚爱的花卉图案，平添宁和气息。鞋款搭载 Air Zoom 缓震配置，且侧向稳定性出色，助你释放内心潜能，在决胜关键时刻排除万难，一击制胜。

  • 显示颜色： 黑/亮深红/金属金/赛车蓝
  • 款式： FN4772-001

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