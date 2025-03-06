穿上 Nike Zoom Bella 6 PRM 女子训练鞋，全面释放身心潜能。匠心设计助你驾驭大重量级举重、爆发式动作和基础的颈后推举动作，在健身房尽情展现来之不易的进步。Zoom Air 缓震配置为双足注入活力，前足经精心设计，贴合不同足型，助力穿着者以出众型格灵活完成训练。

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