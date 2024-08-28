穿上 Nike Zoom Bella 6 PRM 女子训练鞋，释放身心潜能‎。 采用匠心设计，助你驾驭举重和爆发力运动，尽情挥汗，在健身房展现来之不易的进步。 Zoom Air 缓震配置为双足注入活力，改良版前足设计，贴合多种足型，助力穿着者以出众型格灵活完成训练。 鞋款外观融入金色元素，让你成为瞩目焦点。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。