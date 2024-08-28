Nike Zoom Blazer Mid Pro GT

男/女滑板鞋

¥429
¥699
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掀起 70 年代风潮，成为 80 年代挚爱，铸就 90 年代经典。如今，以出众设计迈向未来。Nike Zoom Blazer Mid Pro GT 男/女滑板鞋采用经典设计，易于穿搭。这是格兰特·泰勒的挚爱 Nike 鞋款，融入以赛车为灵感的细节，让型格全速飙升。即刻上脚，开辟你的专属道路。

  • 显示颜色： 大学金/大学金/白色/游戏宝蓝
  • 款式： FD0269-700

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