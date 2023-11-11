跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Zoom Court Lite 3

      女子网球鞋

      ¥429
      ¥499
      14% 折让

      白色/金属银
      白色/高压电黄/明亮绿

      乍看之下，Nike Zoom Court Lite 3 女子网球鞋的外观与经典网球鞋相似。仔细观察，你会发现其实不然。富有弹力的 Zoom Air 缓震配置，搭配抓地力出众的外底和舒适非凡的加垫鞋口，缔造理想性能，助你成就个人佳绩。以简约利落设计替代传统材料，令你畅享轻盈脚感。

      • 显示颜色： 白色/金属银
      • 款式： DV3279-102

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。