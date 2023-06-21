跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Zoom Fly 5

      女子公路跑步鞋

      ¥849
      ¥999
      15% 折让

      Nike Zoom Fly 5 女子公路跑步鞋采用耐穿设计，致力于缩小周末训练跑鞋和专业竞赛鞋之间的差距。不仅可以助你在喜爱的赛事中开启跑步征程，还可以在比赛结束后日常穿着。该鞋款舒适可靠，同时缔造出色的推进感，助你疾速畅跑，保持出色状态。 这种多功能鞋款在跑步领域并不多见。 但谁说你不能拥有？

      • 显示颜色： 透明粉/激光橙/黑
      • 款式： DM8974-601

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。