Nike Zoom Fly 5

女子碳板公路跑步鞋

¥739
¥999
26% 折让

Nike Zoom Fly 5 女子公路跑步鞋采用耐穿设计，致力于缩小周末训练跑鞋和专业竞赛鞋之间的差距。不仅可以助你在喜爱的赛事中活力开跑，还可在比赛结束后日常穿着。该鞋款舒适可靠，结合出色脚感，助你疾速畅跑，保持上佳状态。这种鞋款在跑步领域并不多见。但谁说你不能拥有？

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DM8974-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。