Nike Zoom Fly 5 男子公路跑步鞋采用耐穿设计，致力于缩小周末训练跑鞋和专业竞赛鞋之间的差距。不仅可以助你在喜爱的赛事中活力开跑，还可在比赛结束后日常穿着。该鞋款舒适可靠，结合出色的推进感，助你疾速畅跑，保持上佳状态。这种匠心鞋款在跑步领域并不多见。但谁说你不能拥有？

显示颜色： 黑/白色

款式： DM8968-001