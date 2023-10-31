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      Nike Zoom Fly 5 Premium 女子公路跑步鞋匠心采用耐穿设计，致力于缩小周末训练跑鞋和专业竞赛鞋之间的差距。不论是参加钟爱的比赛，还是日常穿着，皆可获享出众体验。该款公路跑步鞋舒适可靠，稳定出众，同时缔造出色的推进感，助你疾速畅跑，保持出色状态。这种匠心鞋款在跑步领域并不多见。但谁说你不能拥有？别致水彩图案结合花卉粉彩配色，巧搭精致粉色和绿色设计，尽显夏日风范。

      • 显示颜色： 珍珠粉/珊瑚粉红/白色/深藏青
      • 款式： DV7894-600

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