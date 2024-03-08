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      Nike Zoom Fly 5 Premium

      男子公路跑步鞋

      ¥999

      Nike Zoom Fly 5 Premium 男子公路跑步鞋融蕴复古格纹印花和温馨图案，洋溢活力姿彩，致敬 Nike 的起点：其创始人用货车售卖运动鞋，当时的他心中只有一个梦想。优质鞋带和复古图案，彰显 Nike 复古设计。该鞋款舒适可靠，助你疾速畅跑，保持出色状态。

      • 显示颜色： 安全橙/日出火红/芝麻棕/皇家蓝
      • 款式： FQ7679-800

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