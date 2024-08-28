Nike Zoom Fly 5 男子跑步鞋匠心采用耐穿设计，致力于缩小周末训练跑鞋和专业竞赛鞋之间的差距，助力轻松开启跑步征程，驾驭常规路线。ZoomX 泡绵巧妙结合碳纤维板，赋予鞋款非凡舒适度和可靠性，同时缔造出众回弹的性能，助你疾速畅跑，保持出色状态。这种多功能鞋款在跑步领域并不多见。但谁说你不能拥有？

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。