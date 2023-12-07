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      Zoom Freak 5 EP

      男子实战篮球鞋

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      白色/白色/黑
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      扬尼斯内心深处蕴藏爆发力，需要一款能充分发挥自身非凡能力的运动鞋。穿上 Zoom Freak 5 EP 男子篮球鞋，一探究竟。采用疾速设计，助力迅速起步，同时搭载缓震配置，带来充沛回弹效果，助你化身“希腊怪才”。疾速穿越对手直攻篮框，或在比赛关键防守时刻，持续快速爆发控球。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

      • 显示颜色： 白色/白色/黑
      • 款式： DX4996-101

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