在球场上，关键在于谁能经受得住磨炼。 在看台上， 那便是一场魅力盛宴，像是一排排的名流T台秀。 这款 Nike Zoom GP Challenge 1 HC PRM 男子硬地球场网球鞋的设计灵感源于网球锦标赛的标志性场地，旨在致意每年进行的大满贯赛事。 鞋款搭载 Air Zoom 缓震配置，且侧向稳定性出色，助你释放内心潜能，在决胜关键时刻排除万难，一击制胜。

显示颜色： 沙堆白/闪电蓝/橡皮中褐/金属金

款式： FN4698-101