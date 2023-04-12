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      Nike Zoom Janoski Flyleather RM

      男/女滑板鞋

      ¥649

      Nike Zoom Janoski Flyleather RM 男/女滑板鞋传承斯蒂芬·基诺斯基的经典风格。此鞋款从上到下均采用革命性材料，塑就为你所需的出色柔韧性。Nike Flyleather 鞋面采用至少 50% 皮革纤维和合成材质组合制成，呈现翻毛皮般的外观和质感。

      • 显示颜色： 白金色/白金色/橡皮浅褐/白金色
      • 款式： CI3836-001

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