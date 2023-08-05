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      Nike Zoom KD III

      男子篮球鞋

      ¥999

      杜兰特签名系列推出复刻版潮鞋，助你爆燃登场、火力全开。 Nike Zoom KD III 男子篮球鞋采用品牌标志点缀，洋溢满满活力，塑就你的场外造型；前足 Zoom Air 和匠心纹路加持，让你尽显不凡格调。 潮鞋不等人，先入手为强。

      • 显示颜色： 浅银/温和灰绿/矿物杉木绿/冠蓝鸦蓝
      • 款式： FJ0980-001

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