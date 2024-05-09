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      Nike Zoom KD III

      男子篮球鞋

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      杜兰特签名系列推出复刻版潮鞋，助你爆燃登场、火力全开。Nike Zoom KD III 男子篮球鞋后跟处点缀品牌标志，洋溢满满活力，升格你的场外造型；前足  Zoom Air 和纹状图案加持，让你尽显不凡格调。潮鞋不等人，先入手为强。

      • 显示颜色： 中柔粉/莲花粉/白色
      • 款式： FJ0982-600

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